«Амкодор» из Белоруссии рассматривает Татарстан для локализации производства

Белорусский холдинг «Амкодор» рассматривает площадки в Татарстане для локализации производства. Министерство промышленности Белоруссии рекомендует компании выбрать площадку в Елабуге, пишет ТАСС.

— Мы «Амкодору» предлагаем рассматривать нашу площадку в Елабуге. Там, где у нас работает тракторный завод, у нас работает там МАЗ, у нас работает моторный завод. У нас есть там все возможности — от производственных площадей до сервиса. Поэтому мы смотрим сейчас предложения по шоурумам под Казанью, а производственную площадку, считаем, нам надо развивать ту, что у нас имеется. Тем более потенциал этой площадки есть, — сказал первый замглавы Министерства промышленности Белоруссии Александр Огородников на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum.



Фото: amkodor.by

В апреле сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Белоруссией чуть меньше $1 млрд. Обе стороны хотят нарастить его до $2 млрд.



Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Айрат Назипов