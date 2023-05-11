Казанская компания «Транзит-Ойл» поделилась опытом по внедрению InStock WMS

Компания «Транзит-Ойл» устроила экскурсию для журналистов и специалистов по складской логистике. Им продемонстрировали современный автоматизированный склад компании в Казани, а также рассказали о повышении эффективности работы склада с помощью инновационной отечественной системы управления складом — InStock WMS.



Из преимуществ внедрения системы управления складом были отмечены повышение производительности склада, оптимизация складских процессов и увеличение скорости набора товара, сокращение расходов на логистику, эффективное управление товарами с ограниченным сроком годности в соответствии требованиям законодательства.

— При выборе системы управления складской логистики очень важно обращать внимание на возможности совмещать, расширять функции, донастраивать и дописывать процессы, — отметил директор по развитию бизнеса InStock Technologies Дмитрий Филатов.

Благодаря работе мотивационного модуля WMS удалось осуществить двукратное увеличение нагрузки на склад «Транзит-Ойл», повысив штат только на 10%.

— Мы уже окупили установку WMS. Требования к качеству логистических услуг растут, и мы не можем рисковать нашей репутацией и подводить клиентов, — подчеркнул директор по логистике компании «Транзит-Ойл» Наиль Гисматуллин.

Компания «Транзит-Ойл» входит в группу компаний «Транзит Сити» и предоставляет услуги складской и транспортной логистики для сети АЗС IRBIS.

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Айрат Назипов