На развитие российских стартапов необходимо свыше 709 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Евразийский центр инноваций завершили отбор стартапов для участия в Программе акселерации и «Старте-2». В общей сложности компании запросили у инвесторов 709 млн рублей на развитие бизнеса, выход на новые рынки и расширение команд.

Финал отбора состоялся на Российском венчурном форуме в Казани, который собрал более 3 тысяч фаундеров, бизнес-ангелов, представителей корпораций и ведущих игроков венчурной экосистемы. Фаундеры, инвесторы и институты развития обсудили новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене

Из 317 заявок в программу акселерации прошли 20 стартапов, реализующих решения в сферах искусственного интеллекта, медицинских, образовательных, финансовых технологий и других областях. В ходе акселерации Евразийский центр инноваций и ИВФ РТ отберут несколько проектов для финансирования, компании получат менторскую поддержку экспертов и инвестиции на развитие проектов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что венчурные инвестиции в российские стартапы упали до минимума за последние 6 лет — до $418 миллионов: $287 миллионов в первом полугодии 2022 года и $131 миллион во втором. В перспективе 3—5 лет будет происходить замещение ниш, оставленных западными фондами. Такое мнение выразил основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.

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Айрат Назипов