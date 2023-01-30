Курс евро превысил 76 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Сегодня, 30 января, в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Значение стало максимальным с 9 января 2023 года.

Также укрепилась и американская валюта. Курс доллара превысил 70 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 11 января.

Фото: pixabay.com

Именно такой средний курс доллара на 2023 год прогнозирует первый замглавы Министерства экономического развития России Илья Торосов. Он отметил, что курс доллара на уровне 70 рублей — «балансовый для экономики».



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Айрат Назипов