Власти Казани постановили снести летнее кафе и еще 15 незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани предписал демонтировать еще 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них летнее кафе и автофургон.



В перечне подлежащих демонтажу объекты по следующим адресам:

три торговых объекта по Оренбургскому тракту, вблизи дома №138, к. 3;

торговый объект по проспекту Победы, вблизи дома №56;

автофургон по проспекту Победы, вблизи дома №29/57;

торговый объект по проспекту Победы, вблизи дома №33;

торговый объект по ул. Тульской, вблизи дома №35а;

торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75;

торговый объект по ул. Тэцевской, вблизи дома №7в;

торговый павильон по ул. Журналистов, вблизи дома №100;

автофургон по ул. Вишневского, вблизи дома №51/1;

летнее кафе по ул. Чистопольской, вблизи дома №9а;

торговый павильон по ул. Галии Кайбицкой, вблизи дома №12;

автофургон по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №64;

торговый объект (тонар) по ул. Симонова, вблизи дома №15;

автофургон по ул. Айдарова, вблизи дома №8а.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На добровольный снос власти Казани отвели пять дней — с 19 по 23 января. Если собственники перечисленных объектов не выполнят предписание в указанный срок, торговые ларьки демонтируют в принудительном порядке с 24 января по 23 апреля.

В конце прошлого года исполком Казани предписал снести в городе семь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственников установить не удалось.



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Татьяна Демина