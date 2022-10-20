Средний размер потребкредита в Татарстане превысил 280 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре 2022 года в Татарстане средний размер потребительского кредита по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5,2%, и составил 283 575 рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Татарстан по среднему размеру потребкредита не смог попасть в топ-10 и расположился на 11-й строчке. Лидером стала Москва, где в сентябре показатель составил 556 944 рубля, увеличившись по сравнению с августом на 9,4%.

В пятерку лидеров также вошли Московская область (415 808 рублей), Санкт-Петербург (398 767 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (387 152 рубля) и Хабаровский край (333 585 рублей). В топ-10 по итогам сентября также попали Свердловская область, Приморский край, Ленинградская область, Якутия и Тюменская область.

Топ-30 регионов-лидеров замкнул Алтайский край. Там в сентябре средний размер потребительского кредита составил 221 070 рублей, что на 5,8% больше, чем в августе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в сентябре 2022 года составил 289,7 тысячи рублей. Это на 7,1% больше, чем в конце лета.

По подсчетам НБКИ, в сентябре 2022 года в Татарстане выдали 32 980 потребительских кредитов, что на 8,5% меньше, чем в августе. По их количеству республика заняла 7-е место среди 30 российских регионов лидеров.

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Татьяна Демина