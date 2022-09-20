В Татарстане на время будет отключено теле— и радиовещание

Фото: Максим Платонов

Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан проведет ремонтные работы завтра, 21 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Советского района Казани.

Ремонтные работы будут проводиться с 9:00 до 15:00. В связи с этим возможны отключения и перебои в работе аналогового и цифрового эфирного телевещания и радиовещания.

Фото: realnoevremya.ru

В начале весны в Татарстане можно было наблюдать кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала из-за солнечной интерференции. Также проводились плановые работы.



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Татьяна Леухина