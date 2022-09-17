В Татарстане просроченная задолженность по оплате электроэнергии на 1 июля составила 285 млн рублей

В Татарстане просроченная задолженность по оплате электроэнергии составила 285 млн рублей по состоянию на 1 июля 2022 года. Об этом было сказано в ходе заседания совета директоров АО «Татэнергосбыт».



Уровень оплаты электроэнергии по итогам первого полугодия составил 99,8%. Просроченная задолженность по сравнению с таким же периодом 2021 года снизилась почти на 100 млн руб., или на 26%. Снижение произошло по всем группам потребителей, кроме организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Из всей суммы задолженности федерального бюджета, которая составила 61,3 млн рублей, 36,1 млн рублей приходится на Министерство внутренних дел и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В целом по федеральным силовым структурам отсутствие лимитов до конца текущего года может привести к увеличению задолженности до 118 млн рублей, что составляет их полугодовое потребление.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По-прежнему проблемой остается группа потребителей садовых товариществ республики, задолженность которых увеличилась до 13,5 млн рублей.

Задолженность населения по оплате электроэнергии находится все еще на высоком уровне и составляет около 100 млн рублей, из которой 75% приходится на должников с периодом образования не более 2 месяцев, сообщает пресс-служба АО «Татэнергосбыт».

Как сообщил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов, в Татарстане за первое полугодие 2022 года объем производства электроэнергии всеми станциями вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 13 млрд 595 млн кВт·ч.



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Илина Хакимова