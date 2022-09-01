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Минэкологии получило десятки жалоб из-за смога в Казани — видео

19:41, 01.09.2022
Минэкологии получило десятки жалоб из-за смога в Казани — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

С раннего утра 1 сентября Казань накрыл смог. В воздухе присутствовал запах гари, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Минэкологии получили десятки жалоб — передвижные лаборатории ведомства отправились в несколько районов Казани. Специалисты отобрали пробы воздуха — по данным автоматических постов города, превышений загрязняющих веществ нет.

Причина густого смога — пожары в марийских лесах. 31 августа на территории Марий Эл ликвидировали крупномасштабный пожар, пришедший из соседней Нижегородской области. Преобладающее 1 сентября западное направление ветра принесло в город запах гари, пояснил заместитель начальника ЦТУ Минэкологии Татарстана Руслан Аллахвердеев.

Сегодня в связи с этим в ГУ МЧС РФ по РТ рекомендовали:

  • по возможности оставаться дома, меньше находиться на улице;
  • в помещении сделать выбор в пользу кондиционера, не открывать окна и форточки;
  • постараться снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;
  • временно ограничить пребывание детей на игровых площадках;
  • находясь в автомобиле, закрыть окна и установить кондиционер в режим рециркуляции воздуха;
  • проводить ежедневно влажные уборки помещений и т. д.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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