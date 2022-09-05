Кабмин Татарстана утвердил размеры грантов для педагогов, чьи ученики станут победителями олимпиад

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил изменения в постановлении о выделении грантов учителям, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер гранта будет определяться исходя из числа подготовленных призеров и победителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, педагогам, подготовившим одного призера заключительного этапа олимпиады, выделят 10 тысяч рублей, двух — 15 тысяч рублей. За троих призеров будет выделено 20 тысяч рублей.

Вместе с этим за подготовку победителей предусмотрены более значительные выплаты. Так, за двух победителей и трех призеров, педагог может получить 30 тысяч рублей, а за одного абсолютного победителя, двух победителей и десять призеров — 60 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что учителей и педагогов дополнительного образования образовательных организаций поощрят по итогам Всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2022 году. На эти цели направят 9,1 миллиона рублей.

— Денежное вознаграждение руководителя исполнительного комитета Казани выплачивается в целях поддержки и поощрения учителей и педагогов дополнительного образования, подготовивших победителей и призеров Всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2022 году, — говорится в документе.

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Максим Кокунин