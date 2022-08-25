В Татарстане в июле выдали 31,6 тысячи кредитных карт

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле 2022 года в Татарстане выдали 31 606 новых кредитных карт. Это почти столько же, сколько и в предыдущем месяце — прирост по отношению к июню составил всего 0,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в июле кредитных карт Татарстан занимает 9-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров. Список возглавляет Москва, где в прошлом месяце жители оформили 81 569 кредиток, что на 4,7% меньше, чем в июне.

В числе пятерки лидеров также Московская область (60 938 кредитных карт за июль), Санкт-Петербург (42 321), Краснодарский край (41 967) и Свердловская область (38 826). На шестом месте Башкирия, на седьмом — Ростовская область, на восьмом — Челябинская область. Топ-10 замыкает Новосибирская область.

Фото: pixabay.com

— Летом сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения и демонстрирует стабильность, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июле в России оформили 1,14 млн кредиток. Это лишь на 0,3% больше, чем в июне, и на 0,5% больше, чем в досанкционном феврале 2022-го.

Напомним, по итогам первого месяца лета Татарстан также занимал 9-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт. В июне их выдача по сравнению с маем выросла на 11,8%.



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Татьяна Демина