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Из Казани запустят рейсы в Грозный

15:26, 18.08.2022 2
Из Казани запустят рейсы в Грозный
Фото: realnoevremya.ru

Из Казани запускают рейсы в Грозный — полетная программа регулярных рейсов в столицу Чеченской Республики стартует 4 октября, сообщает Миндортранс Татарстана.

Рейсы запускает авиакомпания Nordwind. Вылеты из Казани будут выполняться два раза в неделю: по вторникам в 09.50; по субботам — в 16.45.

Вылеты осуществляются на крыльях Boeing 737-800 на 189 мест. Длительность перелета составит менее 3 часов.

Фото: realnoevremya.ru

Из международного аэропорта «Казань» открылся новый рейс в Египет по маршруту Казань — Хургада. Полетная программа была выполнена 7 августа.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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