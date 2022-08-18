Из Казани запустят рейсы в Грозный

Из Казани запускают рейсы в Грозный — полетная программа регулярных рейсов в столицу Чеченской Республики стартует 4 октября, сообщает Миндортранс Татарстана.



Рейсы запускает авиакомпания Nordwind. Вылеты из Казани будут выполняться два раза в неделю: по вторникам в 09.50; по субботам — в 16.45.

Вылеты осуществляются на крыльях Boeing 737-800 на 189 мест. Длительность перелета составит менее 3 часов.



Фото: realnoevremya.ru

Из международного аэропорта «Казань» открылся новый рейс в Египет по маршруту Казань — Хургада. Полетная программа была выполнена 7 августа.

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Маргарита Головатенко