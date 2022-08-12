Татарстанский поставщик зелени для «Макдоналдса» отказался от моратория на банкротство

ООО «Белая дача Алабуга» отказалось от моратория на банкротство. Соответствующее сообщение появилось в системе «СПАРК-Интерфакс».

«Белая Дача Алабуга» — завод по производству и переработке салатной и овощной продукции, работающий в Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» с 2012 года. Компания была эксклюзивным поставщиком зелени в рестораны «Макдоналдс», которые теперь работают в республике и по всей России под названием «Вкусно — и точка».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 1 апреля 2022 года правительство России ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении компаний, ИП и граждан. Отказ от него дает юрлицам право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.

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Татьяна Демина