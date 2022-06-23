Жители Казани на этой неделе смогут увидеть парад планет

На этой неделе казанцы смогут увидеть парад планет. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Наиболее благоприятный день для наблюдения — 24 июня.

Фото: realnoevremya.ru

— Если говорить про парад планет, то планеты занимают свои положения с одной стороны Солнца в течение нескольких дней. Все это уже наблюдается и будет наблюдаться и после 24 июня, — заявил Нефедьев.

Ученый пояснил, что понятия «парад планет» в астрономии не существует. Исследователи говорят о конфигурации планет. Это определенное положение планеты относительно Земли и Солнца.

С точки зрения науки, парад планет никакого значения не представляет — это чисто статистическое положение планет, передает его слова пресс-служба КФУ.

В ноябре прошлого года ученые Института физики КФУ зафиксировали 17—18 ноября в атмосфере над Казанью падение четырех-пяти достаточно крупных метеоритов (болидов). В вузе отметили, что каждый месяц радар КФУ фиксирует несколько метеоритов, которые не долетают до планеты, это частое явление.

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Татьяна Леухина