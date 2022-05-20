Авито расширяет периметр: западные акционеры могут продать Авито через IPO

Акционеры Авито, компания Prosus, будут искать покупателя на свой российский актив или на его часть. Авито (6+) продолжит функционировать как самостоятельный бизнес в России. Это стало частью стратегии акционеров Авито по полному выведению российского бизнеса за периметр своих активов. Эксперты предполагают, что речь может идти о полной и частичной продаже компании, в том числе через IPO.

В марте 2022 года компания Prosus, владеющая крупнейшими площадками онлайн-объявлений в мире, приняла решение выделить Авито в отдельную структуру, введя компанию из OLX групп, что дало российскому топ-менеджменту больше автономии в принятии решений в соответствии с быстро меняющимися условиями рынка. Также в рамках этого решения Авито перестал выплачивать дивиденды акционерам и будет реинвестировать всю прибыль в развитие компании.

По словам представителя компании, данное решение было логичным завершением процесса переговоров с акционерами по автономии, которое зрело уже не первый год. В Авито объясняют это решение уникальной бизнес-моделью, построенной в России.

Сегодня акционеры Авито объявили о поисках покупателя на российский актив. Одним из сценариев развития событий эксперты считают выход компании на IPO. Частичный ввод других инвесторов или IPO добавит гибкости для команды по реализации вариантов на рынке РФ.

Артур Шубаев, вице-президент Advance Capital:

Авито — уникальный актив для рынка, а также является одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации, но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей. При этом очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, но можно сделать размещение на локальной бирже, задействовав ресурс в том числе розничных инвесторов. Авито мог бы быть идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности.

Согласно публикации Forbes, эксперты и аналитики в феврале 2022-го оценивали Авито почти в 7 млрд долл.



Авито растет от года к году и закрыл 2021 календарный год с выручкой 43 млрд рублей по РСБУ. Авито — платформа для коммерции №1 в России. В компании работает почти 4,5 тыс. сотрудников. Ежедневная аудитория Авито составляет 22 млн человек. Компания является самой востребованной платформой среди малого и среднего бизнеса в России по данным РАЭК. 62% предпринимателей пользуются Авито для онлайн-торговли.

Сегодня Авито является абсолютным лидером среди всех классифайдов в мире, согласно данным Similar Web.