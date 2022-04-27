Матвиенко заявила, что выйдет с плакатом, если бизнесу не дадут свободу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские власти дать бизнесу свободу для развития и пообещала выйти с плакатом к зданию правительства, если этого не случится. Об этом сообщает ТАСС.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — объявила Матвиенко на заседании Совета законодателей сегодня.

По ее словам, в России живут очень предприимчивые люди, и им не нужно мешать развивать свой бизнес. Она призвала власти никого сейчас не трогать, чтобы граждане могли прокормить сами себя и создавать рабочие места. Также она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере и подчеркнула, что необходимо содействовать предпринимателям и давать стартовый капитал.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку бизнеса в рамках программы «ФОТ 3.0» направят еще 1 млрд рублей. Данная программа позволяет российским компаниям получать льготные займы под 3% с отсрочкой на выплату кредита и процентов по нему. Ею воспользовались более 30 тысяч предпринимателей.

Дарья Акимова