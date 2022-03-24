Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском телевидении

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал уменьшить количество развлекательных передач на российском телевидении из-за сложившейся ситуации в мире. Об этом сообщает ТАСС.

— У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по-старому, но нет, — сказал он.

По его словам, вместо них лучше показывать «хорошее советское, российское или иностранное» кино.

— Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны, — подчеркнул помощник президента.

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Ранее Мединский заявил, что западные страны подталкивают Россию к разрушению, и на кону сегодня само существование России как русской цивилизации. В качестве аналогий к сегодняшним событиям в мире он привел — смутное время, канун февраля 1917 года и распад СССР.

Максим Кокунин