Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
Объем выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года.
Программа льготной ипотеки для семей с детьми лидирует по объему выдачи среди всех льготных программ, ее доля от всех госпрограмм в СберБанке составляет 47,2%, а общая сумма выданных по ней кредитов — 33,5 млрд рублей.
В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 млрд рублей — 14,5 тысячи кредитов. В то время как за 20 дней марта показатель уже составляет более 71 млрд рублей — 22 тысячи ипотечных кредитов.
Наибольшей популярностью пользуются программы «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка-2020» и «Дальневосточная ипотека».
Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «Востребованность льготного ипотечного кредитования растет. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов на привлекательных условиях. «Домклик» от Сбера предлагает выгодные условия кредитования: за счет использования дополнительных электронных сервисов «Домклик», сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%».
На втором месте программа «Господдержка-2020». С начала марта 2022 года по ней выдано кредитов на сумму 30,3 млрд рублей. На третьем месте по популярности среди госпрограмм — «Дальневосточная ипотека» с общей суммой кредитов на 7,1 млрд рублей.
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Справка
ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
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