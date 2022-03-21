Зеленский заявил, что договоренности с Россией необходимо выносить на референдум на Украине

Возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны выноситься на референдум на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

— Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум, — передает ТАСС его слова.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

По его словам, украинский народ должен дать ответ на те или иные форматы компромиссов. Какими они будут — вопрос разговора между Украиной и Россией.

Зеленский заявил, что считает нормальным компромиссом ситуацию, когда Украина не вступает в НАТО, но получает от отдельных стран — членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

Сегодня состоялся очередной раунд переговоров Украины и России. Они длились полтора часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на время переговоров делегаций России и Украины огонь прекращаться не будет. О встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского речь по-прежнему не идет.

Гглава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский рассказывал, что стороны «максимально сблизили свои позиции» по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

Татьяна Леухина