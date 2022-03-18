Мединский: прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, Россия и Украина должны утвердить договор

Фото: Олег Тихонов (архив)

Прежде чем говорить о встрече президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, делегации стран должны подготовить и согласовать текст договора. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

— После этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, [договор] будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств, — приводит слова Мединского «РИА Новости».

Также сегодня помощник президента РФ рассказал, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. По его словам, эта тема является одним из ключевых пунктов российско-украинских переговоров.

Диана Жиленкова