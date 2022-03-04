Курс доллара вырос за неделю на 22 рубля, евро — на 26 рублей

Доллар по итогам торгов достиг 105 рублей, курс евро увеличился до 118,99 рубля. За неделю валюты подорожали к рублю на 22 и 25,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов пятницы евро обновил исторический максимум, достигнув 125,9 рубля. Сегодня торги по решению Центробанка закончились в 19:00 мск вместо традиционных 23:50 мск. Они не будут проводиться до 9 марта, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в ходе торгов курс доллара превысил 110 рублей, евро поднимался до 124 рублей.



В Минфине в среду отметили, что считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. Курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, но в долгосрочной перспективе вложения в него показывают свою прибыльность.



Татьяна Леухина