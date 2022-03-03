За два дня клиенты разместили средства во вкладах Сбера в валюте и рублях на общую сумму более 1 трлн рублей

За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей.

Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.



Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад — с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн (возрастное ограничение 16+).

Напомним, теперь в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере составляет 21% на срок от 1 до 3 месяцев. В валюте — 6% на сумму от 1000 долларов. Эти решения были приняты в связи с тем, что Банк России повысил ключевую ставку.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»