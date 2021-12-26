Врач назвал список подарков, которые не стоит дарить ребенку на Новый год

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников озвучил список подарков, которые не стоит не стоит дарить ребенку на Новый год. В первую очередь, это конструкторы.

— Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек, — цитирует его «РИА Новости».

Далее идет детские наборы для опытов, летающие и стреляющие игрушки, а также игрушки из резины и пластмассы.

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— Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам, — отметил врач.