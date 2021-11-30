Татарстанцы заплатили 6 из 8,1 миллиарда рублей имущественных налогов

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На сегодняшний день от жителей Татарстана поступило 6 миллиардов рублей имущественных налогов, сообщили «Реальному времени» в Управлении ФНС по РТ. Всего до 1 декабря татарстанцы должны выплатить государству 8,1 млрд рублей.



В УФНС по Татарстану напомнили, что срок уплаты гражданами имущественных налогов за 2020 год истекает уже завтра, 1 декабря. Если не заплатить налоги до этого дня, то со 2 декабря налогоплательщик становится должником и его задолженность будет расти с каждым днем из-за начисления пеней.

В случае взыскания задолженности в судебном порядке неплательщику налогов придется уплатить сумму исполнительского сбора в размере 7% от долга, обратили внимание в Управлении ФНС по РТ.

1 декабря в России завершится кампания по сбору налогов на имущество — налога на жилое имущество, налога на землю, которой владеет собственник, и налога на транспорт. В Татарстане больше всего поступлений, а именно 4,5 млрд рублей, ждут от владельцев транспортных средств, особенно дорогих автомобилей: чем больше стоимость и мощность авто, тем выше налог. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина