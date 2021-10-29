Госдеп призвали добиться увеличения числа полетов над Россией

Американские авиакомпании призвали Госдепартамент в срочном порядке обеспечить право на полеты над Россией, сообщает RT со ссылкой на Reuters.



С письмом госсекретарю США Энтони Блинкену о вмешательстве в ситуацию обратилась группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков. В нее входят American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие авиакомпании.

В письме заявлено, что перевозчикам необходимы дополнительные разрешения, иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными авиамаршрутами.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко