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Госдеп призвали добиться увеличения числа полетов над Россией

06:34, 29.10.2021
Госдеп призвали добиться увеличения числа полетов над Россией
Фото: realnoevremya.ru

Американские авиакомпании призвали Госдепартамент в срочном порядке обеспечить право на полеты над Россией, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

С письмом госсекретарю США Энтони Блинкену о вмешательстве в ситуацию обратилась группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков. В нее входят American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие авиакомпании.

В письме заявлено, что перевозчикам необходимы дополнительные разрешения, иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными авиамаршрутами.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
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