Госдеп призвали добиться увеличения числа полетов над Россией
Американские авиакомпании призвали Госдепартамент в срочном порядке обеспечить право на полеты над Россией, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
С письмом госсекретарю США Энтони Блинкену о вмешательстве в ситуацию обратилась группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков. В нее входят American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие авиакомпании.
В письме заявлено, что перевозчикам необходимы дополнительные разрешения, иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными авиамаршрутами.
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