Фонд поддержки предпринимательства РТ оказал поддержку на сумму более 580 млн рублей с начала года

Фонд поддержки предпринимательства РТ оказал финансовую поддержку 358 предпринимателям на сумму 582,5 млн рублей. 59 самозанятых оформили микрозаймы на сумму 8,9 млн рублей в Центре микрофинансирования.

Центру «Мой бизнес» оказано более 25 тысяч услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам (ведение бухгалтерии, сдача отчетности, маркировка товара, сертификация, выход на маркетплейсы, продвижение продукции и др.). Тренинги по обучающим программам корпорации «МСП» прошли 1 340 человек, 729 из которых — субъекты МСП.

Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 1 449 бизнесменов, а 51 предприниматель заключил экспортные контракты на общую сумму $16,85 млн долларов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала текущего года Гарантийный фонд Татарстана помог предпринимателям получить более 6,3 млрд рублей кредитных средств. Было выдано 279 поручительств на общую сумму на 1,3 млрд рублей, в том числе в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2021 году на господдержку субъектов предпринимательской деятельности предусмотрели 1,2 млрд рублей, а с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур (Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ) общая сумма поддержки составляет 3,55 млрд рублей.

Сейчас в Татарстане численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составляет 722,9 тысячи человек. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстан занимает 1-е место в ПФО и 7-е место в России.

В 2021 году в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В октябре Фонд поддержки организовал бесплатное обучение по расширению или перепрофилированию бизнеса.



Татьяна Леухина