В поликлинике №1 Нижнекамской больницы установили маммограф и флюорограф за 16 миллионов рублей

В поликлинике №1 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы установили новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения — это маммограф и флюорограф за 16 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, цифровое оборудование нового поколения дает возможность врачам получать более качественную картинку при обследовании пациентов, то есть с большей точностью проводить диагностику и на ранней стадии обнаружить новообразования.

— Новый цифровой маммограф будет использоваться для диспансеризации, для диагностики и обследования женского населения. После замены старого аппарата наши женщины вновь могут пройти обследование в первой поликлинике на ул. Менделеева, 46. Установка цифрового маммографического аппарата дает нам возможность сократить время приема пациентов в два раза. В результате здесь мы можем провести диспансеризацию нашего женского населения более углубленно, более качественно, что в дальнейшем приведет к тому, что мы будем выявлять заболевания женской сферы на более ранних этапах, проводить специфическое лечение, — рассказал главный врач НЦРМБ Марс Мустафин.

Планируется, что такой же цифровой маммограф установят еще и по адресу пр. Строителей, 10В после того, как там закончится капитальный ремонт.