Сериалы «Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы» стали лауреатами премии Emmy-2021

Сериалы «Корона» (The Crown, 2016 — настоящее время), «Тед Лассо» (Ted Lasso, 2020 — н. в.) и «Ход королевы» (The Queen’s Gambit, 2020) получили телевизионную премию Emmy — 2021, трансляцию провел канал CBS.



«Корона» претендовала на награду в 24 категориях и стала лидером по общему числу номинаций. «Тед Лассо» боролся за премию в категории лучший комедийный сериал. Картина «Ход королевы» забрала премию как лучший мини-сериал.

Фото: youtube.com

Церемония наград прошла в Лос-Анджелесе под шатром, разбитым за театром «Майкрософт». Число номинантов было ограничено в связи с коронавирусными ограничениями. В команде каждого из номинантов — не более четырех человек.

Маргарита Головатенко