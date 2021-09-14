Минниханов присвоил Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии ученому из Амстердама
Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии присудили профессору Университета Амстердама (Нидерланды) Ламмертсме Купу. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Звание лауреата премии присвоено «за выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии». Указ подписан после рассмотрения предложения Комитета по присуждению Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии при президенте Татарстана.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым 11 июля 1997 года в честь знаменитого казанского химика Александра Арбузова. За первые 20 лет ее получили 11 ученых, в том числе двое россиян.
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