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Минниханов присвоил Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии ученому из Амстердама

16:33, 14.09.2021
Минниханов присвоил Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии ученому из Амстердама
Фото: Максим Платонов (архив)

Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии присудили профессору Университета Амстердама (Нидерланды) Ламмертсме Купу. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Звание лауреата премии присвоено «за выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии». Указ подписан после рассмотрения предложения Комитета по присуждению Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии при президенте Татарстана.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым 11 июля 1997 года в честь знаменитого казанского химика Александра Арбузова. За первые 20 лет ее получили 11 ученых, в том числе двое россиян.

Татьяна Демина
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