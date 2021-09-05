В Казани начали сносить развлекательный комплекс «Ривьера»

Казанский развлекательный комплекс «Ривьера» начали сносить, об этом сообщают «Казанские ведомости».



На объекте ведут подготовительные работы. Вокруг здания возведен забор, рабочие уже убрали входную группу.

Что будут возводить на месте «Ривьеры», пока неизвестно. Ранее главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина заявляла, что рядом с гостинично-развлекательным комплексом строительство жилых домов не планируют.

Как сообщал управляющий партнер компании KRAVT Group Валерий Кравцун, на участке, расположенном рядом с аквапарком, проектируется строительство многофункционального объекта. Там расположатся концертный зал, два отеля, офисы и апартаменты.

РК «Риаьвера» закрылся в этом году. «Реальное время» рассказывало том, что долги у развлекательного центра образовались, когда там еще планировали открыть казино.

Маргарита Головатенко