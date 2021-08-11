Из Челнов запустят автобус до Бегишево
Из Набережных Челнов будет ходить автобус до аэропорта Бегишево. Об этом пишут «Челнинские известия».
«Завершился прием заявок на конкурс по обслуживанию автобусного маршрута Набережные Челны — аэропорт Бегишево», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 13 дней в исполкоме города примут окончательное решение. Предприниматели планируют сначала задействовать автобус средней вместимости МАЗ-206.
Несколько лет назад сообщалось, что российский лоукостер «Победа» заявил о запуске автобусов из аэропорта Бегишево в Ижевск. Отмечалось, что это позволит пассажирам из Удмуртии долетать до татарстанского аэропорта, а потом добираться в столицу родной республики.
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