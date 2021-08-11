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Из Челнов запустят автобус до Бегишево

13:12, 11.08.2021 1
Из Челнов запустят автобус до Бегишево
Фото: Максим Платонов

Из Набережных Челнов будет ходить автобус до аэропорта Бегишево. Об этом пишут «Челнинские известия».

«Завершился прием заявок на конкурс по обслуживанию автобусного маршрута Набережные Челны — аэропорт Бегишево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 13 дней в исполкоме города примут окончательное решение. Предприниматели планируют сначала задействовать автобус средней вместимости МАЗ-206.

Несколько лет назад сообщалось, что российский лоукостер «Победа» заявил о запуске автобусов из аэропорта Бегишево в Ижевск. Отмечалось, что это позволит пассажирам из Удмуртии долетать до татарстанского аэропорта, а потом добираться в столицу родной республики.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    и что ?? каждый год запускают и из Челнов и из Нижнекамска. но через месяц маршруты закрываются. типа не рентабельно нет пассадиров. Все это перед выборами только делается
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