Россияне назвали уровень дохода для счастья

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей ежемесячно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.



Запрос на 173 тысячи рублей в месяц россияне назвали в апреле — мае, это больше, чем в январе (166 тысяч рублей). Счастье в 2020-м «стоило» 155 тысяч рублей, в 2019-м — 161 тысячу, в 218-м — 159 тысяч, в 2017 году — 184 тысячи рублей.

Мужчинам для счастья нужно больше средств, чем женщинам — 192 и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет в месяц достаточно 130 тысяч рублей, россиянам от 25 до 34 лет –164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям от 45 — 195 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие запросы — у жителей мегаполисов. Так, москвичам для счастья нужно 224 рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. Самые скромные запросы — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка — 132 тысячи, 136 тысяч и 137 тысяч рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Исследование проведено с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 541 населенного пункта всех федеральных округов.

Ранее жители России называли уровень дохода, необходимый им для достойной жизни. 38% считают таковым доход в 50—80 тысяч рублей. 11% считают достойным доход в менее чем 50 тысяч рублей. 28% назвали уровень дохода в 80—120 тысяч достойным, 9% — заработок более чем в 200 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко