Эксперт рассказал об опасности покупки доллара

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов озвучил агентству «Прайм» риски вложений в доллары.



По его словам, для курса американской валюты представляет угрозу массирование вложения денег, которое проводит администрация президента США Джо Байдена, наращивание американского внешнего долга и ухудшение платежного баланса Америки, а еще рост дефицита бюджета.

Как отметил эксперт, россиянам не стоит опасаться запрета на владение долларами или конфискации иностранных счетов. Не стоит опасаться и политики, проводимой ЦБ и Минфином, так как она не запрещает владение долларовыми сбережениями или инвестициями и дедолларизация не является приоритетом.

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Напомним, Банк России сообщил о рекордном числе поддельных долларовых купюр в стране: в январе — марте этого года количество подделок превысило прошлогодние показатели почти в четыре раза.

Маргарита Головатенко