Казанский контакт-центр Сбера на 650 человек посадят на Квартале

Фото: Google Street View

Контакт-центр Сбербанка расположится на Чуйкова

Как выяснило «Реальное время», новый контакт-центр Сбера в Казани займет здание по адресу Маршала Чуйкова, 2, блок В. Это бизнес-центр, принадлежащий «Сбербанку», несколько месяцев назад банк рассматривал вопрос его продажи.

О подготовке к открытию контакт-центра банк объявил сегодня, не указывая его будущее месторасположение. В банке заявили, что в прошлом году по объективным причинам нагрузка на контактный центр Сбера выросла на четверть — клиенты стали чаще звонить и писать банку в соцсетях. Из-за этого банк решил увеличить число сотрудников в контакт-центрах и открывать новые площадки. Сейчас в таких центрах для розничных клиентов работает более 11 тысяч человек в восьми городах России, в новом центре в Казани будут работать еще 650 человек.

Выбор на Казань как площадку для контакт-центра пал исходя из нескольких критериев. Во-первых, город находится в одном часовом поясе с центральными регионами страны, что позволит направлять сюда звонки из самых густонаселенных регионов страны. Во-вторых, в Казани расположено большое количество университетов, а чаще всего в контактном центре находят работу студенты или выпускники вузов, заявляют в банке (средний возраст сотрудника контакт-центра, по данным Сбера, 23—25 лет).

Банк решил увеличить число сотрудников в контакт-центрах и открывать новые площадки. Фото: Максим Платонов

Этим 650 молодым людям нужно будет ездить на работу в офис на Чуйкова, сообщают источники «Реального времени» — сейчас там располагается обычный офис банка. По этому же адресу, но в других блоках располагается межрайонная ИФНС №5, а также бывший головной офис страховой компании «НАСКО», признанной банкротом в 2019 году.

Блок, в котором расположится кол-центр, имеет площадь 5 420 кв. м, его высота — шесть этажей. Еще в конце 2020 года объявление о продаже этой части здания появилось на «Авито» от имени Сбербанка, при этом банк намеревался остаться в здании уже на правах арендатора. Однако сейчас объявления о продаже сняты.

Казань — столица кол-центров

Еще в феврале 2020 года «Реальное время» констатировало растущий интерес к Казани у федеральных компаний для размещения в городе кол-центров. Спрос на операторов кол-центров банков и крупных компаний здесь растет сильнее всего: еще к началу 2020 года в Казани было открыто свыше тысячи вакансий на эти позиции. При этом среднее зарплатное предложение для операторов call-центров в 2019 году в Казани составляло 26 тысяч рублей, в Москве — 41 тысячу рублей, с учетом численности таких офисов компаниям удавалось ощутимо экономить.

Центр «ДжиИ Мани Банка» основали в казанском технопарке «Идея», где банк арендовал на семь лет примерно 4 тыс. кв. м площадей. Фото tpidea.ru

Среди первых кол-центров федеральных компаний в Казани был офис «ДжиИ Мани Банка», открывшийся в 2008 году. Центр основали в казанском технопарке «Идея», где банк арендовал на семь лет примерно 4 тыс. кв. м площадей. В дальнейшем «ДжиИ Мани Банк» был поглощен «Совкомбанком», который не только сохранил, но и продолжил развивать казанский дистанционный офис — год назад численность персонала в нем, по заявлению банка, превышала 1000 человек.

В конце 2019 года кол-центр (или, как его называют, sky-офис) был запущен в Казани банком «Открытие». В нем банк стал оказывать до 85% всех дистанционных услуг. Также своим отдельным кол-центром для англоязычных пассажиров в Казани располагает «Аэрофлот». Кроме того, в столицу Татарстана переместили бухгалтерию для всей сети магазинов «Детский мир».

Александр Артемьев