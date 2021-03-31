Ак Барс Банк и Cashbackforce вернут до 30% кешбэка за покупки

Ак Барс Банк и Cashbackforce при поддержке международной платежной системы Visa запустили совместную программу лояльности для карты «ЛОВИ CASHBACK» (18+).



«ЛОВИ CASHBACK» — это виртуальная карта Visa с мобильным приложением и денежным кешбэком до 30% от покупок у партнеров. Чтобы экономить на покупках уже сейчас, необходимо установить мобильное приложение, выпустить и пополнить виртуальную банковскую карту Visa, привязать ее к смартфону или smart-часам и совершать покупки у партнеров, используя виртуальную карту. Кешбэк начисляется через несколько дней после покупки, его можно потратить в любом магазине или перевести на другую карту.



Денис Лакомов, директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка:

«Коллаборация Ак Барс Банка и Cashbackforce — отличный пример партнерского взаимодействия, от которого в конечном итоге выигрывают все. Клиент получает удобный платежный инструмент без необходимости посещения офиса банка и повышенный кешбэк в любимых заведениях, а партнеры — привлечение новых клиентов, возможность предложить уникальные условия на рынке и влиять на оборот компании. Cabackforce объединяет нас всех в экосистеме, получая возможность расширения собственной программы лояльности».

Сооснователь и CEO проекта Cashbackforce Ислам Ахмедшин:

«ЛОВИ CACHBACK» — это абсолютно новое понимание того, как можно совершать свои привычные траты с выгодой. В среднем человек совершает покупки в 10—15 категориях предприятий — кафе, салон красоты, автомойка, магазин одежды, супермаркет и др. Скачав мобильное приложение, больше не нужно носить с собой пластиковые дисконтные карты, искать бонусную карту в телефоне или постоянно диктовать номер кассиру, чтобы получить баллы от покупки. Достаточно расплатиться виртуальной картой, система начислит кешбэк автоматически».

Партнерский материал