В России может измениться дизайн банкнот

В России могут изменить дизайн российских банкнот, предпосылки для этого существуют. Об этом сообщил гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

«Объективно предпосылки [для изменения дизайна] сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты, — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил Трачук, эти изменения, вероятнее всего, будут отталкиваться от результатов, полученных в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.



Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Банк России выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году.