За январь инфляция в Татарстане составила 0,6%

По итогам января 2021 года инфляция в Татарстане составила 0,6%. Об этом говорится в материалах Татарстанстата.



Цены на продукты в РТ за январь выросли, по сравнению с декабрем прошлого года, на 1%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,4%, услуги — на 0,3%.

По итогам декабря 2020 года инфляция в Татарстане составила 0,9%, с января по декабрь — 4,8%. Сводный индекс потребительских цен (потребительские товары и платные услуги) за год в республике составил 5,1%. Больше всего подорожали продовольственные товары. Рост показателя за год составил 7,5%. Непродовольственные товары выросли в цене на 5,3% по сравнению с январем 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По данным исследования «Реального времени», в январе продовольственная инфляция составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении. Традиционно драйверами роста стали свежие овощи, на которые влияет сезонность (пик зимы). Так, свежие огурцы подорожали на 13%, свекла — на 19,7%, морковь (мытая) — на 17%, лук репчатый — на 19,5%.

Между тем Минэкономразвития РФ спрогнозировало замедление инфляции в феврале.