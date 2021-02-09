Цены на продукты в Татарстане увеличились за год на 7,5%

Фото: Олег Тихонов

По данным Татарстанстат, сводный индекс потребительских цен (потребительские товары и платные услуги)за год в республике составил 5,1%.

Больше всего подорожали продовольственные товары. Рост показателя за год составил 7,5%. Непродовольственные товары выросли в цене на 5,3%, по сравнению с январем 2020 года.

Фото: kzn.ru

По данным исследования «Реального времени», в январе продовольственная инфляция составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении. Традиционно драйверами роста стали свежие овощи, на которые влияет сезонность (пик зимы). Так, свежие огурцы подорожали на 13%, свекла — на 19,7%, морковь (мытая) — на 17%, лук репчатый — на 19,5%.

Минсельхоз России пообещал, что цены на овощи и фрукт уменьшатся «по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта».

Ольга Плешкова