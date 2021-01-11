В Нижнекамском районе продали с торгов базу отдыха за 22,4 млн рублей

В Нижнекамском районе продали с торгов базу отдыха «Лесная» за 22,4 млн рублей. Начальная цена лота была установлена в размере 55 млн рублей, однако впоследствии снижалась на 15% от начальной цены продажи имущества.



База отдыха состоит из пяти земельных участков площадями в 44 тыс. кв. м, 17 тыс. кв. м, 5 074 кв. м, 4 502 кв. м и 912 кв. м. На участках расположены 19 гостевых домов, шесть бань, девять временных летних беседок, кафе-ресторан, кафе на 75 посадочных мест, летнее кафе, здание охраны.

Ранее «Реальное время» сообщало, кто выкупил развлекательный комплекс «Ривьера».

Маргарита Головатенко