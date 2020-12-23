Авен о российской экономике: «Эти годы можно назвать потерянными»

Фото: Илья Репин (архив)

Председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен заявил, что с точки зрения инвестиций и экономического роста последние годы для российской экономики можно назвать потерянными.



«У нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15—17%», — рассказал Авен в интервью РБК.



Он также обратил внимание, что в России низкий уровень инвестиций — примерно 20% ВВП: «Отсутствие инвестиций — это плохой результат».



Фото: Илья Репин (архив)

Авен заявил, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться. Локдаун и массовое закрытие производств, по его мнению, в следующем году не предвидятся.



Напомним, по результатам опроса банка «Открытие», 26% россиян считают, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться после «коронакризиса».



Татьяна Демина