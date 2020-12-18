В Татарстане ожидается сокращение налогов на 166 млрд

Совокупные ожидаемые потери налоговых поступлений в Татарстане могут составить 166 млрд рублей по итогам 2020 года. Об этом сегодня сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совместной коллегии финансовых и налоговых органов РТ с участием министра финансов РФ Антона Силуанова.

По оценке главы налоговиков, в этом году будет собрано 672 млрд рублей вместо 838 млрд в 2019 года или на 20% меньше. Больше всего — на 23% прогнозируется снижение поступлений в федеральных бюджет — до 424 млрд рублей вместо 550 млрд рублей в прошлом году. Потери оцениваются в 125 млрд рублей. Чуть меньше пострадает консолидированный бюджет РТ — сборы составят 248 млрд рублей вместо 288 млрд рублей в 2019 году. Потери оцениваются в 40,3 млрд рублей.

Единственно, что возрастет — это страховые сборы до 163 млрд рублей.

Луиза Игнатьева