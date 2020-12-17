Гидрометцентр: в России изменяется длительность времен года

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В России изменяется длительность времен года, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зима укорачивается, а весна становится все продолжительней.

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному — где-то даже на десять с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд считает, что сейчас глобальное потепление развивается с особенно высокой скоростью из-за антропогенного фактора. Средняя температура воздуха за последние 30 лет увеличилась на 2 градуса — такого не было никогда в истории.



Ранее сообщалось, что в ПФО температура воздуха опустится до аномально низких показателей.



Ольга Плешкова