Исследование: казанцы хотели бы, чтобы люди были терпимее друг к другу

Казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим. Такие данные социологического опроса представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: realnoevremya.ru

11% жителей Казани волнует нетерпимость, чуть больше, 12% людей, убеждены, что «в столице Татарстана все хорошо и без изменений». Еще 8% респондентов выступили за борьбу с коррупцией, передает «Лента.ру».

Ранее Татарстан отметили в числе регионов, где практически нет коррупции.



Ольга Плешкова