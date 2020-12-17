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Исследование: казанцы хотели бы, чтобы люди были терпимее друг к другу

08:45, 17.12.2020 1
Исследование: казанцы хотели бы, чтобы люди были терпимее друг к другу
Фото: realnoevremya.ru

Казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим. Такие данные социологического опроса представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: realnoevremya.ru

11% жителей Казани волнует нетерпимость, чуть больше, 12% людей, убеждены, что «в столице Татарстана все хорошо и без изменений». Еще 8% респондентов выступили за борьбу с коррупцией, передает «Лента.ру».

Ранее Татарстан отметили в числе регионов, где практически нет коррупции.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:50
    "Казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим". Тут всё просто. Начните с себя.
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