Исследование: казанцы хотели бы, чтобы люди были терпимее друг к другу
Казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим. Такие данные социологического опроса представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
11% жителей Казани волнует нетерпимость, чуть больше, 12% людей, убеждены, что «в столице Татарстана все хорошо и без изменений». Еще 8% респондентов выступили за борьбу с коррупцией, передает «Лента.ру».
Ранее Татарстан отметили в числе регионов, где практически нет коррупции.
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