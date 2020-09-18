Сбербанк: более 17 тысяч жителей Татарстана воспользовались реструктуризацией кредитов в 2020 году
С начала 2020 года 17 200 жителей Республики Татарстан воспользовались программами реструктуризации. Общая сумма реструктуризированных кредитов превышает 12 млрд рублей, или в среднем чуть больше 700 000 тысяч на одного заемщика.
Большинство воспользовавшихся программами внесли изменения в первоначальные условия кредитного договора, чтобы снизить ежемесячный платеж, в соответствии с условиями собственной программы банка «COVID-19».
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:
«Главное отличие собственной программы реструктуризации Сбербанка — это полное отсутствие каких-либо лимитов. То есть если кредит человека превышает эти установленные государством пределы, он все равно может обратиться к нам за каникулами. Подать документы на реструктуризацию можно онлайн — не выходя из дома, на сайте банка».
По законодательству о кредитных каникулах, лимит по ипотечным кредитам для Москвы установлен в размере 4,5 млн руб., для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — 3 млн руб., для всех остальных регионов — 2 млн рублей. Основанием для реструктуризации кредита могут быть любые обстоятельства, связанные с изменением финансовой ситуации или значительное увеличение обязательных расходов.
Для оформления такой формы поддержки нужны:
- оригинал паспорта — его нужно будет предоставить всем участникам кредитного договора;
- заявление заемщика на реструктуризацию по форме банка;
- анкета по форме банка — ее также заполняют все участники кредитного договора;
- документы, подтверждающие финансовое состояние/ухудшение финансового состояния и трудовую занятость заемщика, созаемщика и поручителя.
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