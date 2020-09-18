Сбербанк: более 17 тысяч жителей Татарстана воспользовались реструктуризацией кредитов в 2020 году

С начала 2020 года 17 200 жителей Республики Татарстан воспользовались программами реструктуризации. Общая сумма реструктуризированных кредитов превышает 12 млрд рублей, или в среднем чуть больше 700 000 тысяч на одного заемщика.

Большинство воспользовавшихся программами внесли изменения в первоначальные условия кредитного договора, чтобы снизить ежемесячный платеж, в соответствии с условиями собственной программы банка «COVID-19».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Главное отличие собственной программы реструктуризации Сбербанка — это полное отсутствие каких-либо лимитов. То есть если кредит человека превышает эти установленные государством пределы, он все равно может обратиться к нам за каникулами. Подать документы на реструктуризацию можно онлайн — не выходя из дома, на сайте банка».

По законодательству о кредитных каникулах, лимит по ипотечным кредитам для Москвы установлен в размере 4,5 млн руб., для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — 3 млн руб., для всех остальных регионов — 2 млн рублей. Основанием для реструктуризации кредита могут быть любые обстоятельства, связанные с изменением финансовой ситуации или значительное увеличение обязательных расходов.



Для оформления такой формы поддержки нужны:



оригинал паспорта — его нужно будет предоставить всем участникам кредитного договора;



заявление заемщика на реструктуризацию по форме банка;



анкета по форме банка — ее также заполняют все участники кредитного договора;



документы, подтверждающие финансовое состояние/ухудшение финансового состояния и трудовую занятость заемщика, созаемщика и поручителя.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»