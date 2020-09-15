«Конкурсник» мусинской «Новой нефтехимии» сам продаст ее имущество на улице Баумана, оцененное в 398,6 млн

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана разрешил противоречия между конкурсным управляющим «центровой» фирмы экс-главы группы ТФБ Роберта Мусина «Новая нефтехимия» и ее кредиторами. Разногласия касались продажи имущества компании-банкрота. Речь идет о ряде объектов недвижимости по адресу: Казань, ул. Баумана, д. 9а.

В лот №1 включено имущество, начальная цена продажи которого определена в 398 млн 595 тыс. 900 рублей. В этом перечне значатся сам земельный участок, нежилые подвальные помещения, а также автостоянки, расположенные на кровлях зданий. Все они в данный момент активно используются, находясь в аренде или субаренде. Вместе с тем предлагаемые к продаже объекты имеют ограничение: охранное обязательство от татарстанского Минкульта, так как они относятся к памятникам истории и культуры.

Изначально продажу упомянутого имущества «Новой нефтехимии» планировалось поручить «Российскому аукционному дому» (РАД). Именно он был предложен в качестве организатора торгов кредитором ПАО «Татфондбанк». Было оговорено, что вознаграждение организатора торгов составляет 25 тыс. рублей. Кроме того, ему в случае продажи имущества выплачивается 5% от его начальной цены, установленной для аукциона, и 30% от суммы превышения цены продажи имущества над начальной. При этом был установлен порог в 15% от продажной цены, который вознаграждение не должно превышать.

Как говорится в материалах арбитража, конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов посчитал оговоренную для РАД сумму вознаграждения завышенной, отмечая, что она должна составить не менее 19,6 млн рублей. «Конкурсник» заявил о том, что у него есть возможность провести торги самостоятельно.

В результате 11 сентября Арбитражный суд Татарстана утвердил положение о продаже имущества компании-банкрота с учетом замечаний конкурсного управляющего. Торги он организует сам. В судебных документах говорится, что для реализации земли, подвалов и автостоянок определена электронная площадка «Альфалот».