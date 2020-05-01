Врачи Коммунарки выявили еще один необычный симптом коронавируса

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов больничного комплекса в московской Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач клиники Денис Проценко.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — передает ТАСС его слова.

Проценко подчеркнул, что вопросы мутаций коронавируса можно обсуждать только во время наблюдения за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег.