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Врачи Коммунарки выявили еще один необычный симптом коронавируса

18:59, 01.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врачи Коммунарки выявили еще один необычный симптом коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов больничного комплекса в московской Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач клиники Денис Проценко.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — передает ТАСС его слова.

Проценко подчеркнул, что вопросы мутаций коронавируса можно обсуждать только во время наблюдения за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег.

ОбществоМедицина
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