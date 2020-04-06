«Казанская ярмарка» получила предостережение трудовой инспекции

«За март месяц в инспекцию труда поступило порядка 650 обращений от граждан, которые в основном были связаны с оплатой труда, — сообщила Государственная инспекция труда в Татарстане

— По вопросам отправления в неоплачиваемый отпуск было подано 4 обращения, в том числе одно из них от работников ОАО «Казанская ярмарка». По данным обращениям работодателям незамедлительно направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства», — говорится в ответе за подписью руководителя татарстанского Роструда Р.Галявова.

Трудовая инспекция не раскрывает названия остальных работодателей. Осталось также неясным, сколько работников «Казанской ярмарки» подписали жалобу и сколько человек находятся в простое. По каким статьям были квалифицированы действия нарушителей в ответе не указано.

Между тем, в других регионах ПФО трудовая инспекция не скрывает своих действий. Так, трудовая инспекция Нижегородской области вчера сообщила о вынесении предостережения АО “Гостиничный Комплекс “ОКА” о недопустимости нарушения трудового законодательства. Как говорится на сайте инспекции, заявитель сообщил, что работников гостиничного комплекса «Ока» заставляют писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, в случае отказа в дальнейшем понуждают к увольнению». Инспекция пояснила работникам, что «при таких обстоятельствах в отношении организации усматриваются признаки нарушения ст. 5, 22, 80, 81, 128 ТК РФ, а также Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Если работодатель не исполнит предостережение, то работник имеет право повторно обратиться с обращением в Государственную инспекцию труда.