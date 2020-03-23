Официальный курс доллара опять превысил 80 рублей

Центробанк увеличил курс доллара на 24 марта на 2,83 рубля, до 80,88 рубля.

Стоимость евро выросла на 2,55 рубля, до 86,7 рубля.

Это уже второй раз за март, когда ЦБ устанавливал курс доллара выше 80 рублей — первый раз это произошло 19 марта.

Ранее агентство Bloomberg подготовило подсчеты, согласно которым доллар может вырасти еще на 30 процентов — до 97 рублей за доллар. Причиной этому может стать вспышка коронавируса.