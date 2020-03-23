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Экономика

Официальный курс доллара опять превысил 80 рублей

14:19, 23.03.2020
Официальный курс доллара опять превысил 80 рублей
Фото: torange.biz

Центробанк увеличил курс доллара на 24 марта на 2,83 рубля, до 80,88 рубля.

Стоимость евро выросла на 2,55 рубля, до 86,7 рубля.

Это уже второй раз за март, когда ЦБ устанавливал курс доллара выше 80 рублей — первый раз это произошло 19 марта.

Ранее агентство Bloomberg подготовило подсчеты, согласно которым доллар может вырасти еще на 30 процентов — до 97 рублей за доллар. Причиной этому может стать вспышка коронавируса.

ЭкономикаФинансы
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