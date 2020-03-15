Эксперт из J.P. Morgan предсказал дефолт сразу в нескольких странах

Аналитики ожидают, что в ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт. Такой прогноз сделал руководитель отдела рынков американского финансового холдинга J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

По словам экономиста, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг, пишет «РИА Новости». Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе, заявил Стаббс.

Напомним, ранее в марте правительство Ливана впервые в истории объявило о дефолте по внешним долгам. Кабинет министров не смог погасить еврооблигации на 1,2 миллиарда долларов. Дефолт был объявлен на фоне продолжающихся с октября антикоррупционных протестов, которые уже привели к отставке правительства.