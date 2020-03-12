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Экономика

Сбербанк профинансировал строительство ТРЦ в Челнах на 1,4 млрд рублей

15:43, 12.03.2020
Сбербанк профинансировал строительство ТРЦ в Челнах на 1,4 млрд рублей
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сбербанк профинансировал строительство торгово-развлекательного центра в Набережных Челнах «Торговый Квартал». Банк выделил более 1,4 млрд рублей.

«Торговый Квартал» стал победителем в номинации Всероссийской премии в области коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Federal Awards и в номинации премии рейтинга торговых центров России.

Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Антон Каменев высоко оценил маркетинговую привлекательность «Торгового Квартала». Он отметил выгодное месторасположение и большую зону охвата на перекрестке двух магистралей: проспекта Мира и улицы Академика Королева.

«Став долгосрочными партнерами, готовы к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках широкого спектра банковских продуктов», — отметил Каменев.

ЭкономикаБизнес Татарстан
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