Сбербанк профинансировал строительство ТРЦ в Челнах на 1,4 млрд рублей
Сбербанк профинансировал строительство торгово-развлекательного центра в Набережных Челнах «Торговый Квартал». Банк выделил более 1,4 млрд рублей.
«Торговый Квартал» стал победителем в номинации Всероссийской премии в области коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Federal Awards и в номинации премии рейтинга торговых центров России.
Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Антон Каменев высоко оценил маркетинговую привлекательность «Торгового Квартала». Он отметил выгодное месторасположение и большую зону охвата на перекрестке двух магистралей: проспекта Мира и улицы Академика Королева.
«Став долгосрочными партнерами, готовы к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках широкого спектра банковских продуктов», — отметил Каменев.
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